Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские школьники оценивают питание в столовой с помощью «сердечек»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В гимназии № 11 Красноярска старшеклассники запустили проект «Для нас готовят с душой», в рамках которого сами оценивают качество школьных блюд.

Источник: НИА Красноярск

Ученики ежедневно рисуют иллюстрации из меню и присваивают им оценки в виде цветных сердечек. Голубое означает высший балл — «хочу добавки», жёлтое — наоборот, сигнал, что блюдо не понравилось.

Такая обратная связь позволяет администрации оперативно учитывать предпочтения школьников. Если большинство оценок отрицательные, меню корректируют, а также проводят тематические занятия и консультации для детей и родителей о принципах здорового питания.

По данным опроса, проведённого родительским советом, среди самых популярных блюд у школьников — супы и молочные каши. Родители отмечают, что это отражает интерес детей к более сбалансированному рациону и формированию полезных пищевых привычек.

Присоединиться к «родительскому контролю» и оценить качество питания можно, обратившись к директору школы. Замечания и предложения также принимаются по телефону горячей линии, сообщили в главном управлении образования Красноярска.