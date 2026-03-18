Красноярские школьники оценивают питание в столовой с помощью «сердечек»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В гимназии № 11 Красноярска старшеклассники запустили проект «Для нас готовят с душой», в рамках которого сами оценивают качество школьных блюд.
Ученики ежедневно рисуют иллюстрации из меню и присваивают им оценки в виде цветных сердечек. Голубое означает высший балл — «хочу добавки», жёлтое — наоборот, сигнал, что блюдо не понравилось.
Такая обратная связь позволяет администрации оперативно учитывать предпочтения школьников. Если большинство оценок отрицательные, меню корректируют, а также проводят тематические занятия и консультации для детей и родителей о принципах здорового питания.
По данным опроса, проведённого родительским советом, среди самых популярных блюд у школьников — супы и молочные каши. Родители отмечают, что это отражает интерес детей к более сбалансированному рациону и формированию полезных пищевых привычек.
Присоединиться к «родительскому контролю» и оценить качество питания можно, обратившись к директору школы. Замечания и предложения также принимаются по телефону горячей линии, сообщили в главном управлении образования Красноярска.