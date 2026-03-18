Иркутский астроном: Ученые открыли новые спутники Юпитера и Сатурна

Ученые снова переписывают данные о Солнечной системе. Как рассказал доктор физико-математических наук, профессор, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, астроном Леонид Еленин сообщил сенсационную новость. Центр малых планет официально подтвердил открытие новых спутников у двух планет-гигантов.
— Теперь у Юпитера официально 101 спутник, а у Сатурна — 285, — пояснил профессор.
До этого считалось, что у Юпитера 95 лун, а у Сатурна — 146. Новые данные означают, что окольцованная планета вырвалась далеко вперед по количеству спутников. Учебники и справочники снова предстоит поправлять. Открытия стали возможны благодаря современным телескопам и кропотливой работе ученых по всему миру.
