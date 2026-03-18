Иркутский астроном: Ученые открыли новые спутники Юпитера и Сатурна

Центр малых планет официально подтвердил открытие новых спутников у двух планет-гигантов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ученые снова переписывают данные о Солнечной системе. Как рассказал доктор физико-математических наук, профессор, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, астроном Леонид Еленин сообщил сенсационную новость. Центр малых планет официально подтвердил открытие новых спутников у двух планет-гигантов.

— Теперь у Юпитера официально 101 спутник, а у Сатурна — 285, — пояснил профессор.

До этого считалось, что у Юпитера 95 лун, а у Сатурна — 146. Новые данные означают, что окольцованная планета вырвалась далеко вперед по количеству спутников. Учебники и справочники снова предстоит поправлять. Открытия стали возможны благодаря современным телескопам и кропотливой работе ученых по всему миру.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что мать потеряла 7-летнего сына и 4-летнюю дочь, оставив их без присмотра. В доме вспыхнул пожар, дети попали в ловушку. Читайте подробности.