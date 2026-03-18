Нижегородское УФАС проводит внеплановую проверку региональной службы по тарифам

УФАС по Нижегородской области совместно с ФАС России проводит внеплановую документарную проверку региональной службы по тарифам. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в территориальном управлении антимонопольной службы.
Подобное мероприятие в отношении РСТ Нижегородской области также проводили в 2024 году. Тогда предметом проверки стало соблюдение требований при установлении тарифов на теплоснабжение. В итоге службе по тарифам направили предписания об устранении нарушений. Сейчас все они устранены.
В марте 2025 года Нижегородское УФАС вновь внепланово проверяло РТС, в этот раз в сфере регулирования тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами.
Ранее сообщалось, что 155 жалоб в отношении жилищно-коммунальных услуг поступило в УФАС по Нижегородской области с 2023 года по 2025 год. Больше половины из них были связаны с ростом тарифов на ЖКУ.