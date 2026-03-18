Красноярским предпринимателям вынесли предостережения за торговлю рыбной продукцией с нарушениями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Россельхознадзоре рассказали о нарушениях при продаже рыбной продукции в Красноярске. Предупреждения получили индивидуальные предприниматели Бизяева И. Г. и Агеева Т. В.

Источник: НИА Красноярск

Проблемы выявили во время мониторинга системы «Меркурий» ФГИС «ВетИС». Проверка проходила дистанционно, без выезда к предпринимателям. Выяснилось, что в 2026 году в красноярских магазинах продавались икра чавычи без необходимых документов и наборы для ухи из лососевых хребтов с посторонними включениями.

В итоге предпринимателям вынесли предостережения и напомнили: при продаже рыбы и морепродуктов нужно строго соблюдать ветеринарные требования.