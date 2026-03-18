Выработка Богучанской ГЭС превысила 200 миллиардов киловатт-часов

В середине марта 2026 года Богучанская ГЭС стала десятой ГЭС в России, превысившей знаковый рубеж выработки электроэнергии — 200 миллиардов киловатт-часов.
Первые агрегаты станции были запущены в октябре 2012 года, на проектную мощность ГЭС вышла после заполнения водохранилища до проектной отметки летом 2015 года. Рубеж 190 млрд был преодолен в августе, а 195 млрд — в начале декабря 2025 года.
«Новый исторический рубеж производства отражает многолетнюю стабильную и эффективную работу Богучанской ГЭС, которая вносит весомый вклад в развитие Сибири и всей России. Он стал результатом напряженной работы всего коллектива, свидетельством высокой надежности сооружений, профессионализма сотрудников и системного подхода к эксплуатации оборудования», — отметил генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков.
Выработка в размере 200 млрд кВт.ч сопоставима с производством электроэнергии на всех ГЭС России в 2025 году. С момента пуска Богучанская ГЭС четыре раза превосходила свою проектную годовую выработку 17,6 млрд кВт.ч, а самым результативным в истории станции стал 2024 год — потребители получили более 20 млрд 368 млн кВт.ч экологически чистой электроэнергии. Работа Богучанской ГЭС позволила сэкономить около 80 млн тонн угля, сжигание которого привело бы к образованию более 220 млн кубометров углекислого газа и около 24 млн тонн золы.
Богучанская ГЭС является одной из крупнейших гидроэлектростанций России, ее установленная мощность составляет 2997 МВт. Станция играет ключевую роль в энергоснабжении Красноярского края и всего Сибирского федерального округа, а также в обеспечении работы промышленных предприятий.
Коллектив ГЭС продолжает выполнение годовой программы капитальных и текущих ремонтов оборудования, ведет плановую подготовку к предстоящему весеннему паводку и пожароопасному сезону. Станция работает в штатном режиме, обеспечивая стабильное энергоснабжение и способствуя реализации масштабных проектов по развитию региона.
Первые три агрегата Богучанской ГЭС со станционными номерами 1, 2 и 3 были введены в промышленную эксплуатацию 23 ноября 2012 года. Станция начала работать в режиме промышленной эксплуатации на оптовом рынке электроэнергии и мощности с 1 декабря 2012 года. Строительство станции полностью завершено 20 декабря 2017 года после ввода в эксплуатацию мостового перехода вдоль гребня плотины и подписания официального акта.