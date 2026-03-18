Выработка Богучанской ГЭС превысила 200 миллиардов киловатт-часов

Выработка в размере 200 млрд кВт.ч сопоставима с производством электроэнергии на всех ГЭС России в 2025 году. С момента пуска Богучанская ГЭС четыре раза превосходила свою проектную годовую выработку 17,6 млрд кВт.ч, а самым результативным в истории станции стал 2024 год — потребители получили более 20 млрд 368 млн кВт.ч экологически чистой электроэнергии. Работа Богучанской ГЭС позволила сэкономить около 80 млн тонн угля, сжигание которого привело бы к образованию более 220 млн кубометров углекислого газа и около 24 млн тонн золы.