Шашлык под угрозой: в Приморье снова нашли листерию в свинине

Специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили наличие опасных бактерий в партии охлаждённого шашлыка из свинины, произведённого на местном предприятии. Исследование проводилось по обращению самого производителя мясной продукции. Отбор проб с партии осуществил государственный ветеринарный врач непосредственно на мясоперерабатывающем предприятии, сообщила пресс-служба ведомства.
«Проведенные Приморским филиалом ФГБУ “АПК НАЦРЫБА” лабораторные испытания показали наличие в шашлыке патогенной листерии (Listeria monocytogenes). Это нарушает требования технических регламентов “О безопасности пищевой продукции”, “О безопасности мяса и мясной продукции”», — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что листерии погибают при термической обработке, однако для их полного уничтожения при температуре 80 °C требуется от 75 до 90 минут.
Выявление бактерии может свидетельствовать о нарушении санитарно-гигиенических норм на производстве, а также несоблюдении температурных режимов или сроков хранения и транспортировки продукции.
По данным на март 2026 года, это уже четвёртый случай обнаружения Listeria monocytogenes в мясной продукции по итогам исследований, проведённых Приморским филиалом «АПК НАЦРЫБА».
Напомним, сотрудники Россельхознадзора Приморья обнаружили бактерии листерии в партии свиной лопатки, которая поступила в один из детских садов Уссурийска. Почти 38 кг замороженного полуфабриката оказались заражены возбудителем опасной инфекции. Продукцию вернули обратно поставщику сразу после того, как лаборатория подтвердила наличие инфекции.