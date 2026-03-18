Мошенники выдают себя за центральный аппарат ФНС и требуют оплату через QR-код

Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками центрального аппарата ФНС, и требовать оплату несуществующих долгов, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов интегратора услуг по информационной безопасности.
По их данным, злоумышленники используют прямые городские номера, чтобы создать видимость официального звонка. Во время разговора они заявляют о якобы выявленных нарушениях — «превышении доходов» при проверке банковских счетов.
Далее собеседнику предлагают «решить вопрос»: прийти в налоговый орган с банковскими выписками или срочно оплатить задолженность по QR-коду, который отправляют в мессенджер или по электронной почте.
Эксперты подчеркивают, что такие требования не имеют отношения к реальной работе налоговой службы. Центральный аппарат ФНС не взаимодействует с гражданами по вопросам их личных долгов и не осуществляет подобных звонков.
Также уточняется, что камеральная проверка декларации длится до трех месяцев с момента подачи, а вся информация о ее ходе и результатах отображается только в личном кабинете налогоплательщика.
Срок подачи декларации по форме 3-НДФЛ за 2025 год заканчивается 30 апреля. Документы можно подать через личный кабинет на сайте ФНС или в территориальное подразделение по месту регистрации.
Специалисты советуют ориентироваться только на официальные источники — портал «Госуслуги» и сайт ФНС. Любые звонки с требованием срочной оплаты следует расценивать как мошенничество.
Читайте также: Неизвестные вскрыли вагон и вынесли сотни гаджетов для взрослых на ₽21,5 млн.