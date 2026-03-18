Платят ли иностранцам пенсию в Казахстане

В Казахстане на законных основаниях могут работать граждане стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то есть из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России. Примечательно, что при официальном трудоустройстве за них, как и за казахстанцев, работодатели обязаны уплачивать пенсионные взносы. В будущем им положена пенсия из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) наравне с гражданами страны.
Как рассказали в ЕНПФ, этот механизм работает в обе стороны: казахстанцы, трудящиеся в странах ЕАЭС, также могут получать там пенсию. «Если гражданин Казахстана приобретет стаж работы в 3−5 лет на территории страны-члена ЕАЭС, то при возникновении права на пенсию та страна, где трудился трудовой мигрант, назначит пенсию за отработанные годы», — сообщили в ЕНПФ.
Взаимные выплаты пенсий возможны благодаря соглашению о пенсионном обеспечении трудящихся, которое было подписано странами-участницами ЕАЭС в 2021 году. По сути, все страны союза признают право на получение пенсионных выплат иностранцев, если те долгое время работали у них.
В Казахстане соглашение касается уплаты пенсионных взносов в ЕНПФ и пенсионных выплат из накоплений при достижении пенсионного возраста или установлении инвалидности 1 и 2 групп бессрочно.
По состоянию на 1 января 2026 года работодатели в Казахстане перечислили пенсионные взносы в фонд за 105 029 трудящихся из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России. Всего ЕНПФ принял и исполнил заявления на пенсионные выплаты от 291 гражданина государства-члена ЕАЭС.
По итогу: выплаты в связи с достижением пенсионного возраста назначили 266 трудящимся; 25 выплат — наследникам в связи со смертью трудящегося.
Что касается казахстанцев, которые работали за границей, то на 1 января пожизненную пенсию по возрасту или по инвалидности получают 26 человек. Еще 4 казахстанца получают выплаты по случаю потери кормильца в связи со смертью 2 граждан.
Проще говоря, данный механизм позволяет гражданам стран ЕАЭС получать сразу две пенсионные выплаты: одну — у себя на родине, а вторую — в стране, где долгое время трудился.