Платят ли иностранцам пенсию в Казахстане

В Казахстане на законных основаниях могут работать граждане стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то есть из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России. Примечательно, что при официальном трудоустройстве за них, как и за казахстанцев, работодатели обязаны уплачивать пенсионные взносы. В будущем им положена пенсия из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) наравне с гражданами страны.