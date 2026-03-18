Россиянам рассказали о рисках потери аккаунтов из-за VPN

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Использование сервисов VPN может привести к краже логинов и паролей, доступа к аккаунтам, если провайдер такой сети окажется недобросовестным. Об этом ТАСС рассказала кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод.
«Использование VPN с точки зрения доступа к данным может быть очень опасным. Такие VPN-сервисы могут перехватывать трафик и воровать данные, а впоследствии также и продавать их. Недобросовестные VPN-провайдеры, особенно те, которые собирают лог-данные, и вредоносный VPN из непроверенных источников могут украсть логины и пароли, а также доступы к аккаунтам», — предупредила она.
Холод отметила, что туннели VPN зашифрованы. «В принципе украсть данные, идущие через зашифрованный туннель VPN, практически нельзя. Поэтому основным фактором риска в части использования VPN является неблагонадежность провайдера VPN и его публичная политика в части сбора лог-данных», — указала эксперт.
Она разъяснила, что логи в VPN представляют собой автоматические записи, отображающие действия пользователя на сервере и собираемые в технических целях для отладки оборудования. «Но использование этих лог-данных как раз может нарушать анонимность пользователя», — добавила Холод.