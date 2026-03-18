Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Шеремет: в Крыму предотвратили взрыв биологической станции в 2014 году

Народному ополчению удалось перехватить группировку, сообщил депутат Госдумы от Республики Крым.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Одна из группировок украинских диверсантов в 2014 году должна была взорвать биологическую станцию в Симферополе, предварительно украв образцы бактерий чумы и сибирской язвы, чтобы затем отравить ими водоемы Крыма. Однако народному ополчению удалось перехватить группировку, сообщил в интервью в студии ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«Я помню, одна из группировок, которую мы задержали, должна была взорвать биологическую станцию в Симферополе, украв оттуда образцы бактерий чумы и сибирской язвы. А затем отравить ими наши крымские водоемы. И все приказы отдавались им спецслужбами и Министерством обороны Украины», — сказал он.

Шеремет добавил, что в дни референдума по вопросу воссоединения с Россией украинские офицеры совершали обходы по жилым домам. «Они просто заходили в квартиры, требовали паспорта, не объясняя для чего, и разрывали их, чтобы люди не могли проголосовать», — рассказал депутат.

По словам Шеремета, возглавлявшего в 2014 году народное ополчение Крыма, участники движения сыграли ключевую роль в защите полуострова. Именно благодаря помощи ополченцев в Крыму удалось сохранить высокий уровень правопорядка. «Если сначала у нас не было оружия, то со временем было принято решение о вооружении. Но это не была какая-то бездумная выдача оружия кому попало, как это делалось в Киеве. Был строгий отбор с обязательным условием последующего возврата оружия, поэтому все, до последней единицы, было возвращено на склады», — рассказал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше