Депутат Шеремет: в Крыму предотвратили взрыв биологической станции в 2014 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Одна из группировок украинских диверсантов в 2014 году должна была взорвать биологическую станцию в Симферополе, предварительно украв образцы бактерий чумы и сибирской язвы, чтобы затем отравить ими водоемы Крыма. Однако народному ополчению удалось перехватить группировку, сообщил в интервью в студии ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
«Я помню, одна из группировок, которую мы задержали, должна была взорвать биологическую станцию в Симферополе, украв оттуда образцы бактерий чумы и сибирской язвы. А затем отравить ими наши крымские водоемы. И все приказы отдавались им спецслужбами и Министерством обороны Украины», — сказал он.
Шеремет добавил, что в дни референдума по вопросу воссоединения с Россией украинские офицеры совершали обходы по жилым домам. «Они просто заходили в квартиры, требовали паспорта, не объясняя для чего, и разрывали их, чтобы люди не могли проголосовать», — рассказал депутат.
По словам Шеремета, возглавлявшего в 2014 году народное ополчение Крыма, участники движения сыграли ключевую роль в защите полуострова. Именно благодаря помощи ополченцев в Крыму удалось сохранить высокий уровень правопорядка. «Если сначала у нас не было оружия, то со временем было принято решение о вооружении. Но это не была какая-то бездумная выдача оружия кому попало, как это делалось в Киеве. Был строгий отбор с обязательным условием последующего возврата оружия, поэтому все, до последней единицы, было возвращено на склады», — рассказал он.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.