Омский «Авангард» в Минске победил в овертайме, решающий гол забил Потуральски

В третьем отрезке «Динамо» довольно быстро реализовало два большинства, когда у него забили Галиев и Смит. Причем еще до матча было известно, что эта команда лучшая в лиге по игре в этом компоненте наряду с «Авангардом», но в итоге в полевых условиях с этим не получилось ничего сделать, получите и распишитесь. 3:3, и снова интрига, которая продлилась в итоге до конца основного времени. И лишь в овертайме, довольно быстро, «Авангард» таки забрал свою победу, второй гол в игре забил Потуральски.