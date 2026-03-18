Омский «Авангард» в Минске победил в овертайме, решающий гол забил Потуральски

«Авангард» 17 марта в Минске сыграл матч чемпионата КХЛ против «Динамо» и победил 4:3 в овертайме. Решающий гол у него забил Эндрю Потуральски.
Ранее мы писали, что еще накануне игры «ястребы» точно заняли второе место в конференции «Восток», так что, казалось бы, найти тут мотивацию им было бы трудно. Но по составу и в воротах, и в поле их тренер Ги Буше в данном случае бросил в бой всех самых сильных.
В итоге первое, что удалось команде — новый рекорд в исполнении ее капитана Дамира Шарипзянова, о чем мы сообщали. Забив гол на 21-й минуте и сделав счет 1:0, он тем самым установил новый рекорд результативности среди защитников в одном регулярном чемпионате КХЛ. Кстати, поздравить его после этого выскочила со скамейки вся команда.
Но до того был первый период, где не забила ни одна из команд. При этом минчане там атаковали больше.
Во втором периоде, после гола Шарипзянова, «Динамо» сделало счет 1:1 быстро, через две минуты. Отличился у него Уэлле. Но уже через 17 секунд гости снова вышли вперед, когда у них забил Фьоре (по крайней мере, так засчитали судьи, хотя скорее автор гола тут Маклауд). И 3:1 стало в этом же периоде, когда забросил Эндрю Потуральски.
В третьем отрезке «Динамо» довольно быстро реализовало два большинства, когда у него забили Галиев и Смит. Причем еще до матча было известно, что эта команда лучшая в лиге по игре в этом компоненте наряду с «Авангардом», но в итоге в полевых условиях с этим не получилось ничего сделать, получите и распишитесь. 3:3, и снова интрига, которая продлилась в итоге до конца основного времени. И лишь в овертайме, довольно быстро, «Авангард» таки забрал свою победу, второй гол в игре забил Потуральски.
Далее 19 марта «Авангард» завершит регулярный чемпионат матчем с «Северсталью» на ее льду.
Ранее КП-Омск также сообщала, что «Авангард» дома разгромил «Шанхай».