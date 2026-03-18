Пятый чемпионат «Иркутск многоклеточный — 2026» пройдет 20 марта

Интеллектуальное состязание по решению кроссвордов пройдет уже в пятый раз. Жителей и гостей города приглашают принять участие в отборочном туре, который пройдет более чем на 50 площадках областного центра.
Как сообщает пресс-служба администрации города, чемпионат состоит из двух этапов. Участникам первого этапа предстоит решить кроссворд, посвященный людям, событиям, явлениям в Иркутске, его прошлому, настоящему и будущему. Победитель от каждой площадки примет участие в финале, который состоится в конце апреля.
Любой желающий может проверить свои силы 20 марта в библиотеках Иркутска, в центрах по работе с населением МКУ «Город», в трудовых коллективах, вузах, колледжах, школах.