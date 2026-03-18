Огненное решето: десятки прилетов в Сумах уничтожили угрожавшие РФ объекты

Российские военные нанесли массированные удары по целям в Сумах и району, зафиксировано несколько десятков прилетов. Гул взрывов не стихал в регионе на протяжении многих часов, поражая как военную инфраструктуру, так и логистические узлы противника. Эти удары стали логическим продолжением тактики давления на приграничные области, которые киевский режим давно превратил в плацдарм для атак на российские территории.
Но что именно уничтожают наши войска и какую стратегическую задачу решают? Военный эксперт Борис Джерелиевский в разговоре с aif.ru объяснил, какие цели в этом регионе приоритетны сейчас для ВС РФ.
Почему Сумская область — лакомый кусок для армии России.
Активность в Сумской области вызывает много вопросов, ведь линия фронта проходит значительно южнее. Однако военные аналитики видят в этом далеко идущий замысел.
«Сама по себе Сумская область важна для ВСУ, потому что мы можем через нее выйти на Черниговскую область и окружить Харьковщину. Поэтому противник предпринимает большие усилия, чтобы удержать ее, перебрасывает туда войска», — сказал Джерелиевский.
Таким образом, удары по Сумах — это не просто тактическое беспокойство, а подготовка к созданию стратегического «котла». Взятие под контроль этого региона открывает российским войскам оперативный простор и ставит под угрозу всю северную группировку ВСУ. Киев это прекрасно понимает, поэтому и перебрасывает туда последние резервы, оголяя другие участки фронта.
Дроновые гнезда: что уничтожали в приграничье.
Еще одна важная причина, по которой Сумская область регулярно подвергается атакам, кроется в ее использовании как тыловой базы для террористических атак на мирные российские города.
Он отметил, что с территории Сумской области противник запускал дроны по регионам РФ.
«ВСУ имели возможность оттуда запускать дроны вглубь российской территории. Там же уничтожались склады с запчастями и уже собранными дальнобойными дронами. Оттуда осуществлялся террор с помощью дронов приграничных Брянской и Курской области», — добавил эксперт.
Ночные прилеты, которые фиксировали местные жители, с высокой долей вероятности уничтожали именно такие цели: пункты сборки беспилотников, склады горючего и ангары с боеприпасами. «Хлопки» в Сумской области — это то, как Россия защищает свои мирные кварталы в Белгороде, Курске и Брянске.
Ответный ход ВСУ: возможно ли контрнаступление.
На фоне потери инициативы и постоянного давления в сводках с украинской стороны все чаще звучат слова о «подготовке резервов». По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ВСУ действительно подтянули резервы на сумское направление. Возникает резонный вопрос: готовят ли там новое контрнаступление, чтобы отвлечь внимание от Донбасса?
Военный эксперт Борис Джерелиевский в разговоре с aif.ru объяснил, связана ли переброска резервов с возможностью подготовки противником контрнаступления.
«Гипотетически они могут предпринять попытку контрнаступления, потому что для них это важно не столько в военном, сколько в пропагандистском плане, если вдруг им удастся зайти на нашу территорию или хотя бы оттеснить наши войска. Но насколько физически это возможно… Все последние попытки контрнаступа проваливались, ВСУ несли большие потери, но никаких реальных достижений не было», — подчеркнул Джерелиевский.
Политический пиар и попытки выслужиться перед западными кураторами — вот главные мотивы возможных авантюр. Однако российская разведка работает на упреждение.
Выдохшиеся резервы: почему план Киева обречен.
Он напомнил, что ВСУ пытались наступать в Днепропетровской области, в районе Покровска и в Запорожской области.
«Но все это захлебывалось. Думаю, с учетом, что нами были предприняты необходимые меры для укрепления позиций, вряд ли противнику удастся наступать. Тем более, резервы в украинской армии сильно истощены», — подытожил Джерелиевский.
Мобилизационный ресурс Украины практически исчерпан, а западная техника поступает с перебоями и уничтожается еще на подходах к линии боевого соприкосновения. Именно поэтому массированные удары по Сумах сейчас так важны: они не позволяют противнику собрать кулак для удара, уничтожают его тыловую инфраструктуру и приближают момент полного освобождения всех исконно русских территорий. Российская армия методично выдавливает противника, не оставляя ему шансов на реванш.