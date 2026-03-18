В Госдуме предлагают уменьшить разрешенную скорость электросамокатов

Такое мнение ТАСС высказал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов: «Крайне важно снизить допустимую скорость движения для электросамокатов. Сейчас это 25 км/ч, но водитель, попавший в аварию на такой скорости, покалечится сам, нанесет серьезные травмы пешеходам, и мы предлагаем уменьшить разрешенную скорость до 12 км/ч, — заявил Миронов. — Штрафы за нарушение правил дорожного движения для владельцев СИМ надо поднимать до 2,5 тысяч — 25 тысяч рублей».