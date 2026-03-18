Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У кольца на Калинина в Красноярске решили установить светофор (видео)

На кольцевой развязке по улице Калинина в Октябрьском районе Красноярска установят светофоры.

По словам мэра города Сергея Верещагина, с такой инициативой ранее выступили горожане. Предложение рассмотрели в Центре организации дорожного движения и признали эффективным.

Установка светофоров на кольце вместе с переносом остановки «Стела “Октябрьский район”» позволит снизить заторы более чем на 20%.

Два других предложения, по словам Верещагина, требуют дополнительной проработки. Так, рассматривается вариант соединение улицы Ястынской с Молокова или Алексеева. Это обеспечит удобный выезд в сторону Зеленой рощи жителям Взлетки.

Также красноярцы предлагали отменить часть выделенной полосы на улице Высотной. В следующем году во время капитального ремонта участка дороги там также планируют перенести остановку чуть ближе к Калинина, что должно решить заторы при повороте налево на проспект Свободный.

Верещагин добавил, что практика анализа инициатив от красноярцев будет продолжена.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.