У кольца на Калинина в Красноярске решили установить светофор (видео)

На кольцевой развязке по улице Калинина в Октябрьском районе Красноярска установят светофоры.
По словам мэра города Сергея Верещагина, с такой инициативой ранее выступили горожане. Предложение рассмотрели в Центре организации дорожного движения и признали эффективным.
Установка светофоров на кольце вместе с переносом остановки «Стела “Октябрьский район”» позволит снизить заторы более чем на 20%.
Два других предложения, по словам Верещагина, требуют дополнительной проработки. Так, рассматривается вариант соединение улицы Ястынской с Молокова или Алексеева. Это обеспечит удобный выезд в сторону Зеленой рощи жителям Взлетки.
Также красноярцы предлагали отменить часть выделенной полосы на улице Высотной. В следующем году во время капитального ремонта участка дороги там также планируют перенести остановку чуть ближе к Калинина, что должно решить заторы при повороте налево на проспект Свободный.
Верещагин добавил, что практика анализа инициатив от красноярцев будет продолжена.
