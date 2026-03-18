Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СуперОмск» поздравляет Виталия Хоценко с юбилеем

Сегодня, 18 марта 2026 года, день рождения отмечает губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Виталий Павлович родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске.

Окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «социология». После обучения на военной кафедре получил звание лейтенанта. Проходил переподготовку в РАНХиГС по специальности «государственное регулирование экономики».

Учился в Сингапурском институте маркетинга («бизнес-менеджмент»). Выпускник четвертого потока «Школы губернаторов». Кандидат социологических наук.

В 2008 году возглавил отдел анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-регион». С марта 2010 года — директор департамента по науке и инновациям Ямала. Затем — помощник первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по промышленности, топливно-энергетическому и природно-ресурсному комплексам.

С 2013 по 2019 год — министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. В марте 2019 года вышел в финал конкурса «Лидеры России».

С сентября 2019 года — директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли России. Курировал взаимодействие с регионами.

В июне 2022 года назначен председателем правительства Донецкой народной республики (ДНР).

29 марта 2023 года Виталий Хоценко Указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. В сентябре 2023 года избран на должность губернатора Омской области.

«СуперОмск» поздравляет Виталия Павловича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях и удачи!