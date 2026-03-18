«СуперОмск» поздравляет Виталия Хоценко с юбилеем

Виталий Павлович родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске.
Учился в Сингапурском институте маркетинга («бизнес-менеджмент»). Выпускник четвертого потока «Школы губернаторов». Кандидат социологических наук.
В 2008 году возглавил отдел анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-регион». С марта 2010 года — директор департамента по науке и инновациям Ямала. Затем — помощник первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по промышленности, топливно-энергетическому и природно-ресурсному комплексам.
С 2013 по 2019 год — министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. В марте 2019 года вышел в финал конкурса «Лидеры России».
С сентября 2019 года — директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли России. Курировал взаимодействие с регионами.
В июне 2022 года назначен председателем правительства Донецкой народной республики (ДНР).
29 марта 2023 года Виталий Хоценко Указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. В сентябре 2023 года избран на должность губернатора Омской области.
