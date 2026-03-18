20-летний парень без вести пропал в Уфе: спустя время его нашли мертвым

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан» сообщили трагическую новость: 20-летний житель Уфы, пропавший на прошлой неделе, обнаружен мертвым.
Молодой человек ушел из дома 12 марта и перестал выходить на связь с родными. Спустя время добровольцы опубликовали в соцсетях сообщение: «Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким».
Обстоятельства исчезновения и причина смерти не раскрываются.
