Дырявый купол: ПВО Израиля и США не выдерживают накала войны с Ираном

«“Железный купол” — это не панацея. Он предназначен для перехвата ракет типа “Град”, которые пролетают небольшие расстояния. Но он не все может сбить. Почему? Потому что, например, 7 октября 2023 года ХАМАС отправил на территорию Израиля 9 тысяч ракет, а у “Железного купола” всего 2,5 тысячи стволов. Естественно, он 2,5 тысячи ракет сбил, а все остальные долетели. В один момент он не может все ракеты перехватить, если это превышает его возможности», — пояснил Литовкин.