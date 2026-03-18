Дырявый купол: ПВО Израиля и США не выдерживают накала войны с Ираном

Инцидент, произошедший 17 марта в Иерусалиме, заставил экспертов и обывателей вновь заговорить об уязвимости израильской системы ПВО.
Иранские ракеты разорвались всего в нескольких метрах от резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Официальный Тель-Авив хранит молчание, но военные специалисты уже нашли объяснение тому, почему хваленый «Железный купол» не смог защитить первую особу государства.
Новый виток эскалации на Ближнем Востоке вновь обнажил технические слабости израийской обороны. По данным телеканала SNN, удар был нанесен с беспрецедентной точностью: целью, предположительно, являлся офис израильского премьера.
Хотя официального подтверждения от ЦАХАЛ пока не последовало (ранее в марте там уже опровергали подобные заявления КСИР), сам факт того, что вражеские боеприпасы преодолели эшелонированную защиту, вызывает множество вопросов.
Удар по самолюбию или брешь в системе?
То, что произошло 17 марта, многие СМИ уже назвали «покушением» и «актом возмездия». Однако для военных аналитиков это в первую очередь сигнал о проблемах с противовоздушной обороной. Ведь система «Железный купол» позиционируется как один из самых эффективных в мире комплексов перехвата ракет малой дальности. Почему же она дала сбой?
Ответ на этот вопрос в беседе с aif.ru дал известный военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, к системе просто предъявляют слишком высокие требования, забывая о ее прямом назначении. Специалист выделил два ключевых недостатка, которые проявились в ходе последних атак.
Слабое место № 1: Страх перед «роем».
Первая и главная проблема «Железного купола» — его ограниченный боезапас и невозможность физически обработать все цели одновременно. Эксперт напомнил о трагических событиях 7 октября 2023 года, которые стали наглядной иллюстрацией этого недостатка.
«“Железный купол” — это не панацея. Он предназначен для перехвата ракет типа “Град”, которые пролетают небольшие расстояния. Но он не все может сбить. Почему? Потому что, например, 7 октября 2023 года ХАМАС отправил на территорию Израиля 9 тысяч ракет, а у “Железного купола” всего 2,5 тысячи стволов. Естественно, он 2,5 тысячи ракет сбил, а все остальные долетели. В один момент он не может все ракеты перехватить, если это превышает его возможности», — пояснил Литовкин.
Тактика массированного ракетного удара, или «роя», остается самой эффективной для преодоления этой системы ПВО. Когда на батарею летит больше целей, чем у нее есть готовых к пуску перехватчиков, неизбежно наступает насыщение обороны, и часть ракет прорывается к целям.
Слабое место № 2: Бессилие против «баллистики» и «гиперзвука».
Второй нюанс кроется в технических характеристиках комплекса. «Железный купол» создавался как тактическое средство для борьбы с неуправляемыми реактивными снарядами и ракетами малого радиуса действия. Он просто не рассчитан на современные угрозы.
«Он не может сбивать баллистические ракеты большой дальности или средней дальности. Также он не в состоянии сбивать ракеты, которые летят со сверхзвуковой скоростью. Я уже не говорю о гиперзвуковой скорости. “Железный купол” — хорошая система, но она не всемогущая, не универсальная», — добавил специалист.
Литовкин уточнил, что баллистические ракеты малого радиуса действия (до 1000 км) уже представляют для «Купола» серьезную проблему. Если же противник применяет ракеты средней дальности (от 1000 до 5500 км) или высокоскоростные боеприпасы, эффективность израильской системы падает практически до нуля.
История одного комплекса.
Стоит напомнить, что «Железный купол» стоит на вооружении Армии обороны Израиля с 2011 года. За это он время не раз доказывал свою эффективность, сбивая тысячи целей. Однако каждая новая война на Ближнем Востоке приносит противнику Израиля новый опыт, заставляя искать и находить уязвимости в обороне.
Инцидент в Иерусалиме — яркое тому подтверждение. Ракеты, упавшие в непосредственной близости от офиса Нетаньяху, символизируют не только политический вызов, но и военно-техническую проблему, которую Израилю, вероятно, придется решать с помощью более совершенных систем, таких как «Праща Давида» или «Хец», либо путем наращивания количества пусковых установок «Купола» в критически важных точках.