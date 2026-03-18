В Тулуне ветеринары прооперировали 14-летнюю собаку с папилломами верхнего века

IrkutskMedia, 18 марта. В ветеринарную клинику Тулунской станции по борьбе с болезнями животных обратились с 14-летней собакой с многочисленными папилломами на верхнем веке левого глаза. Владелец рассказал, что пес, пытаясь убрать небольшие новообразования лапой, травмирует их, из-за этого они кровоточат и воспаляются. Кроме того, из-за папиллом у животного наблюдается постоянное слезотечение.
Как сообщает пресс-служба Ассоциации ветеринарии Приангарья, после осмотра специалисты приняли решение удалить папилломы с помощью электрокоагулятора.
«Папилломатоз — образование доброкачественных опухолей. Эта патология не причиняет особого вреда здоровью животного и считается скорее косметическим дефектом. Однако папилломы, расположенные в неудобных местах, могут причинять дискомфорт, а некоторые имеют вероятность перерождения в злокачественную опухоль, поэтому затягивать с их удалением не стоит», — пояснила начальник учреждения Юлия Зайцева.
