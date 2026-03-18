В Волгограде готовят к реконструкции 2,7 км ул. Латошинская

Напомним, что ранее дорожники реконструировали 2,5-километровый участок от улицы Шурухина до съезда в Винновский массив в ходе I этапа модернизации улицы Латошинская. Движение по новой четырехполосной дороге было открыто в начале сентября 2025 года. Тогда было объявлено и о планах по второму этапу реконструкции улицы Латошинская — от съезда с Винновского массива до улицы Героев Тулы.