В ОП разъяснили, можно ли сейчас зарегистрировать товарный знак на латинице

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Владельцы брендов, в названиях которых используются иностранные слова, и сейчас могут зарегистрировать товарный знак на латинице. Закон о русификации не запрещает этого, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
С 1 марта вступил в силу федеральный закон о защите русского языка. Теперь вся информация для публичного ознакомления потребителей на вывесках, указателях, информационных табличках должна быть выполнена на русском языке. Исключение сделано для фирменных наименований и товарных знаков.
«Зарегистрировать товарный знак на английском языке можно и после 1 марта 2026 года, — сказал эксперт. — Закон не запрещает регистрацию таких знаков, и Роспатент продолжает принимать заявки на товарные знаки на иностранных языках».
Машаров обратил внимание, что закон о русификации делает исключение только для уже зарегистрированных товарных знаков. «Заявка на регистрацию формально не дает права использовать иностранное название — право появляется только после получения свидетельства от Роспатента», — уточнил юрист.