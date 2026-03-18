Омские ресторан и отель получили награды престижного рейтинга

Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) завершила исследование качества сервиса в ресторанах и отелях 10 крупнейших городов России и объявила, кого наградит своими регалиями, кристаллами Revizors Guide. В Омске по два кристалла получили отель «50/60» и ресторан «Метаморфозы».
Названные кристаллы являются аналогами престижного всемирного рейтинга «Мишлен». О подведении итогов исследования сообщила пресс-служба Ферего.
Два кристалла означают от 80% до 90% качества по всем параметрам.
В проверке участвовали 100 аккредитованных специалистов, они оценивали заведения по методу «тайного гостя». Каждый объект посещался от двух до пяти раз без предварительного уведомления. Это гарантировало объективность оценки, так как сотрудники отелей и заведений общепита не знали о проверке.
Оценка проводилась по единой федеральной методике, с детальными анкетами, они включали в себя до 190 критериев для ресторанов и более 390 для гостиниц, что позволило полноценно проанализировать качество обслуживания.
Собранные данные обрабатывались с помощью системы интеллектуального анализа, она сопоставляла результаты с нормативами и рассчитывала баллы. Финальная проверка проводилась вручную для обеспечения максимальной объективности. В зависимости от итоговой оценки заведения получали один, два или три кристалла Revizors Guide. Они подтверждают соответствие высоким стандартам отрасли.
Ранее КП-Омск писала, что оборот омских кафе и ресторанов за январь этого года немного увеличился по сравнению с декабрем 2025-го.