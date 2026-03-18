Судебные приставы в Красноярске оштрафовали крупный банк за 500 звонков заемщице

В ГУФССП России по Красноярскому краю поступил ряд жалоб от жителей краевого центра, которые столкнулись с неправомерными действиями крупного банка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Судебные приставы провели внеплановую выездную проверку расположенного в Красноярске подразделения банка и выяснили, что должникам был организован настоящий «телефонный террор». Так, одной из заемщиц за два месяца позвонили около 500 раз, а другому гражданину за одни сутки поступил 21 звонок. На людей также психологическое давление: граждан вводили в заблуждение относительно трудоустройства, утверждая, что из-за долга человек не сможет устроиться даже продавцом. Банк систематически беспокоил родственников и знакомых должников без их письменного согласия, а в одном из случаев оставил уведомление о долге в открытом виде прямо в дверном проеме, тем самым раскрыв персональные данные неограниченному кругу лиц. Также стало известно, что подобные нарушения носили систематический характер: аналогичные факты со стороны кредитной организации ранее фиксировались в Ростовской, Новосибирской, Кемеровской областях, Пермском крае и в других регионах страны. С учетом системного характера нарушений организации был назначен максимальный штраф в размере 500 тысяч рублей.