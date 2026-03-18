Названа причина смерти католикоса-патриарха всея Грузии Илии Второго

Вечером 17 марта на 94-м году жизни скончался католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй (в миру — Ираклий Гудушаури-Шиолашвили). Об этом журналистам заявил местоблюститель патриарха владыка Шио.
«Несколько минут назад скончался католикос-патриарх всея Грузии, святейший и блаженнейший Илия II», — сказал он.
Также Шио добавил, что патриарх был «эпохальным человеком», а его смерть — «утрата для всего православного мира».
Сообщалось, что Илия скончался в клинике.
«После того, как были проведены соответствующие манипуляции, началась полиорганная недостаточность. Это выражалось в легочной, почечной и сердечной недостаточности. Это было причиной, из-за чего организм не мог сохранять давление», — сказал министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.
Как отметил руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе, утром 18 марта тело патриарха будет доставлено для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси.
Накануне состояние Илии резко ухудшилось, и его доставили в одну из тбилисских клиник. Патриарха сразу поместили в отделение интенсивной терапии в связи с сильным желудочным кровотечением.
Ранее католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй выступил с проповедью по случаю 17-й годовщины падения Сухуми. Во своей проповеди он отметил, что абхазы и грузины должны простить друг друга, так как лишь в этом их спасение.
Вместе с тем грузинский патриарх высказывался за отмену виз между Россией и Грузией. Тогда у власти в Тбилиси был Михаил Саакашвили. Он наставлял священника, чтобы в ходе поездки в Россию он не шел ни на какие компромиссы и не дал втянуть Грузию в «российскую орбиту».
Также накануне в Духовно-православном центре «Вятский Посад» прошли мероприятия, посвященные годовщине со дня кончины схиархимандрита Илия (Ноздрина). Участие в них принял губернатор Андрей Клычков.
