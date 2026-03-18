Названа причина смерти католикоса-патриарха всея Грузии Илии Второго

Минздрав: патриарх Илия II умер от полиорганной недостаточности.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 марта на 94-м году жизни скончался католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй (в миру — Ираклий Гудушаури-Шиолашвили). Об этом журналистам заявил местоблюститель патриарха владыка Шио.

«Несколько минут назад скончался католикос-патриарх всея Грузии, святейший и блаженнейший Илия II», — сказал он.

Также Шио добавил, что патриарх был «эпохальным человеком», а его смерть — «утрата для всего православного мира».

Сообщалось, что Илия скончался в клинике.

«После того, как были проведены соответствующие манипуляции, началась полиорганная недостаточность. Это выражалось в легочной, почечной и сердечной недостаточности. Это было причиной, из-за чего организм не мог сохранять давление», — сказал министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.

Как отметил руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе, утром 18 марта тело патриарха будет доставлено для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси.

Накануне состояние Илии резко ухудшилось, и его доставили в одну из тбилисских клиник. Патриарха сразу поместили в отделение интенсивной терапии в связи с сильным желудочным кровотечением.

Ранее католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй выступил с проповедью по случаю 17-й годовщины падения Сухуми. Во своей проповеди он отметил, что абхазы и грузины должны простить друг друга, так как лишь в этом их спасение.

Вместе с тем грузинский патриарх высказывался за отмену виз между Россией и Грузией. Тогда у власти в Тбилиси был Михаил Саакашвили. Он наставлял священника, чтобы в ходе поездки в Россию он не шел ни на какие компромиссы и не дал втянуть Грузию в «российскую орбиту».

Также накануне в Духовно-православном центре «Вятский Посад» прошли мероприятия, посвященные годовщине со дня кончины схиархимандрита Илия (Ноздрина). Участие в них принял губернатор Андрей Клычков.

Заведующий отделом по связям с РПЦ Института стран СНГ и глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов пообщался с журналистами в тот день, когда православные верующие вспоминали схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла, год назад ушедшего из жизни. Фролов раскрыл подробности пророчеств старца Илия об СВО.

Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
