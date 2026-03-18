Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый сериал «Арсеньев» с Евгением Мироновым представят осенью на ВЭФ

Многосерийный фильм расскажет о биографии исследователя Дальнего Востока и писателя Владимира Арсеньева.

Источник: Аргументы и факты

Презентацию нового сериала «Арсеньев» (12+) с популярным российским актёром Евгением Мироновым в главной роли планируют провести на Восточном экономическом форуме во Владивостоке осенью этого года. Об этом сообщил первый заместитель министра культуры Приморского края Максим Бурдело в ходе заседания соцкомитета Законодательного собрания региона.

По его словам, кинопроект готовы представить на площадке форума как одну из ключевых премьер культурной программы. Бурдело также напомнил, что речь идёт о восьмисерийном фильме, повествующем о жизни известного путешественника и исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. В каждой серии будет около 45 минут экранного времени.

Также Максим Бурдело сообщил, что осенью сериал планируют показать на Первом канале и он появится в онлайн‑кинотеатре Okko, где его смогут увидеть зрители всей страны.