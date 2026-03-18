Месть за смерть трехдневного Моджтабы: Иран изматывает США ударами

Мир содрогнулся от известия о трагической гибели трехдневного младенца Моджтабы, чья жизнь оборвалась в объятиях матери во время атаки, совершенной силами США и Израиля. В ответ за гибель невинного младенца Корпус стражей исламской революции (КСИР) принял решение об ударе по ключевым американским и израильским военным объектам.
Выбор цели не был случайным. Американская авиабаза «Аль-Удейд» в Катаре, крупнейшая на Ближнем Востоке, служила центральным узлом операций Центрального командования США на Ближнем Востоке. Эта база играла ключевую роль в проведении атак против Ирана и его союзников, став символом агрессивной политики Вашингтона.
ПВО США не справляется.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, иранские удары по американским авиабазам, включая «Аль-Удейд», оказывают существенное влияние на оперативное планирование Вооруженных сил США.
«На авиабазах США, по которым работает Иран, находятся в том числе самолеты пятого поколения, те же F-35. Удары по взлетно-посадочной полосе, по терминалам, где хранится топливо, срывают график полетов американской авиации», — сказал aif.ru эксперт.
Кнутов также подчеркнул, что американская система противовоздушной обороны сильно ослаблена. «Иран активно и успешно отработал по комплексам THAAD. По данным КСИР, четыре комплекса THAAD были выведены из строя, повреждены и комплексы Patriot. Плюс выведены из строя системы спутниковой связи, обеспечивающие прием информации от американских спутников, которые дают целеуказания к комплексам противоракетной обороны США. То есть, затруднено получение информации из космоса для наведения», — пояснил он.
Новая тактика и возможности Ирана.
Иран продемонстрировал значительный прогресс в разработке и применении передовых вооружений. Как отметил Кнутов, Тегеран сменил тактику, делая ставку на использование нового оружия, которое американцы еще не научились перехватывать.
«Иран действует грамотно, профессионально, используя уже полученный опыт. Ранее Тегеран применил новую двухступенчатую ракету “Саджиль”, которая имеет боевую часть больше, чем у других ракет, улучшенные скоростные характеристики и более высокую дальность. Иран меняет тактику ударов и она срабатывает. Они делают ставку на то, что американцам нечем сбивать иранские ракеты новой модификации», — подчеркнул эксперт.
Иран также обладает значительным запасом баллистических ракет, включая гиперзвуковые «Фаттах», которые могут быть использованы для нанесения максимального ущерба противнику, добавил Кнутов.
Ресурсы Израиля и США на исходе.
Кнутов также высказал мнение, что ресурсы Израиля и США, задействованные в конфликте с Ираном, постепенно исчерпываются.
«Израиль уже заявил о том, что у них большие проблемы с ракетами и что им нужны ракеты противовоздушной обороны. Американцам придется их поставлять, воздушным мостом они делают это достаточно быстро, но это дорогое удовольствие. Поэтому Израиль в сложном положении, у них авиабомбы и ракеты ПРО на исходе», — отметил он.
Ситуация у американской армии также выглядит удручающей.
«Трамп говорит, что запасов хватает. Но если судить по данным, которые публиковались до начала конфликта, то я бы не сказал, что запасов хватит надолго. Думаю, может быть недели на две, не больше. После этого начнет ощущаться острая нехватка ракет», — заключил Кнутов.