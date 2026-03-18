Юрист предупредил о штрафе до двух тысяч рублей за громкую музыку в машине ночью

Водителям, слушающим громкую музыку в автомобиле в ночное время, грозит штраф до двух тысяч рублей. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.
— Громкая музыка из автомагнитолы может подпадать под нарушение законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан, — объяснил эксперт.
По его словам, если шуметь в период с 23:00 до 07:00, можно получить предупреждение или административный штраф от одной до двух тысяч рублей.
Юрист уточнил, что конкретные временные периоды, в которые нельзя шуметь, устанавливаются законами регионов. При этом штраф по региональному законодательству не может превышать пяти тысяч рублей, передает РИА Новости.
