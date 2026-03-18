Заповедник «Оренбургский» намерен увеличить турпоток на 25%

Обновление ждет экологическую тропу «Дыхание степи»: пройтись по ней в ожидании встречи с дикими лошадьми приезжают из многих регионов России и даже из-за рубежа. Этот экскурсионный маршрут расположен в Центре реинтродукции лошади Пржевальского. Сотрудники заповедника организуют доступ в акклиматизационные загоны, в которых на расстоянии около 10−15 м можно увидеть группу лошадей Пржевальского, сделать видео и фото. Чтобы привлечь еще больше туристов, в заповеднике намерены проводить мастер-классы по изготовлению заповедного сувенира, устраивать в степи концерты творческих коллективов, лектории и даже целые фестивали.