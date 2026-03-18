Заповедник «Оренбургский» намерен увеличить турпоток на 25%

ОРЕНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Экологические тропы, где можно самостоятельно наблюдать за водоплавающими птицами или познакомиться с обитающими в дикой природе лошадьми Пржевальского, обновят при поддержке Президентского фонда природы в заповеднике «Оренбургский» для увеличения числа туристов. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму учреждения «Заповедники Оренбуржья» Антон Тыщенко.
«В 2025 году заповедник “Оренбургский” посетили более 4 тыс. туристов за сезон — с мая по октябрь, что выше уровня прошлых лет. Мы планируем обновлять инфраструктуру и экологические тропы, а также попробовать новые форматы для расширения аудитории — фестивали, концерты, мастер-классы, лектории и так далее. Рассчитываем, что это позволит превысить отметку в 5 тыс. туристов за сезон 2026 года», — сказал он.
Обновление ждет экологическую тропу «Дыхание степи»: пройтись по ней в ожидании встречи с дикими лошадьми приезжают из многих регионов России и даже из-за рубежа. Этот экскурсионный маршрут расположен в Центре реинтродукции лошади Пржевальского. Сотрудники заповедника организуют доступ в акклиматизационные загоны, в которых на расстоянии около 10−15 м можно увидеть группу лошадей Пржевальского, сделать видео и фото. Чтобы привлечь еще больше туристов, в заповеднике намерены проводить мастер-классы по изготовлению заповедного сувенира, устраивать в степи концерты творческих коллективов, лектории и даже целые фестивали.
Также планируется обновить экологическую тропу "Путь к Цапле общей протяженностью около 2,5 км. Данный маршрут предназначен для самостоятельного прохождения. Там появятся новые указатели и информационные таблички.
Кульминацией тропы станет новая смотровая площадка со стационарными биноклями для наблюдения за птицами рядом с водоемом. Там обитают серые цапли и другие водные и околоводные птицы.
Открытие сезона 2026 года запланировано на начало мая и традиционно будет совпадать с временем цветения тюльпанов и других степных первоцветов. По данным заповедника, экскурсии на некоторые праздничные и выходные в мае уже полностью забронированы, хотя заповедник готов ежедневно принимать до трех групп по 60 человек в каждой.
О заповеднике и лошади Пржевальского.
Государственный природный заповедник «Оренбургский» учрежден 12 мая 1989 года, в его состав входят пять участков, а общая площадь составляет 38 191 га. Он создан с целью сохранения и восстановления эталонных равнинных, холмисто-увалистых и низкогорных степей. На территории участка «Предуральская степь» с 2015 года функционирует Центр реинтродукции лошади Пржевальского, где, по данным на конец 2025 года, насчитывается 125 особей.
Лошадь Пржевальского обитала на территории степного пояса Евразии, это последний представитель дикой лошади на Земле. Последний табун из нескольких особей лошадей этого вида наблюдали в дикой природе в 1969 году. Лошадь Пржевальского имеет высочайший, нулевой статус редкости. Вид занесен в Красные книги России и Монголии, в Красный список Международного союза охраны природы.