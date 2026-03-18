В Лесосибирске изъяли 20 пар нелегальной обуви без маркировки

Владельцу обуви предстоят разборки с правообладателями брендов.

Источник: Комсомольская правда

В Лесосибирске изъяли из продажи 20 пар нелегальной обуви, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Товар без маркировки системы «Честный знак» был обнаружен в магазине «Экомир» во время проверки специалистами ведомства. Обувь детская, взрослая — кроссовки, ботинки, полусапожки, логотипы известных брендов есть, а вот штриховой код в формате Dаtа Маtrіх отсутствует.

В отношении владелицы магазина завели административное дело, она оштрафована, товар конфискован. Более того, специалисты Роспотребнадзора общаются с правообладателями на эту тему. Если контрафакт будет доказан, предпринимательнице грозит ответственность ещё по одной статье.