СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Американский режиссер-документалист, общественник Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что Крым никогда не вернется к Украине, угрозы киевских властей на этот счет — попытка выдать желаемое за действительное.
Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
«Угрозы нацистского режима в Киеве вернуть Крым обратно в Украину — это попытка выдать желаемое за действительное. Этого никогда не произойдет», — сказал Тремблей.
По его словам, попытки давления, угроз и шантажа на крымчан со стороны Украины и Запада не возымели никакого эффекта и последствий.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма«закрыт окончательно».