Режиссер Симонов: депутаты ГД плакали на спецпоказе фильма про СВО «Малыш»

Режиссер картины рассказал, что во время специального показа некоторые парламентарии выходили из зала, чтобы утереть слезы.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Депутаты плакали при просмотре военной драмы «Малыш» об аполитичном рэпере из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать, рассказал ТАСС режиссер картины Андрей Симонов. Специальный показ и встреча с творческой группой создателей и актеров фильма прошли в Государственной думе 17 марта.

«[Показ собрал] полный зал, который предназначен для показов фильмов для депутатов. Я увидел впервые в жизни плачущих депутатов. В конце [фильма] кто-то выбегал, чтобы утереть слезы, кто-то просто плакал. Это было трогательно, депутаты оказались очень душевными, непривычно было их видеть [в таком состоянии]», — сказал режиссер.

Ранее Симонов рассказал ТАСС, что после просмотра к нему подходили зрители и делились впечатлениями. В их числе была и заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, которая играла в фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие».

О фильме.

Главную роль исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Роль матери Малыша сыграла Полина Агуреева. Производством занимались кинокомпания «Бибиджи» и кинокомпания «Грифон» при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг. Кино». Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму.

ТАСС — генеральный информационный партнер фильма «Малыш».

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше