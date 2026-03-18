Лунгин повторно подаст фильм про Лермонтова на питчинг в Фонд кино

Лунгин получил широкую известность после выхода трагикомедии «Свадьба» (2000 год). Картина получила спецприз жюри Каннского фестиваля «За лучший актерский ансамбль», а также призы международного кинофестиваля в Тромсё (Норвегия) и российского кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг). Его картина «Бедные родственники» (2005 год) была удостоена главного приза кинофестиваля «Кинотавр». Драма «Остров» (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями «Золотой орел» и «Ника» в категориях «Лучший игровой фильм» и «Лучшая режиссерская работа». В мае 2019 года состоялась премьера фильма Лунгина «Братство», посвященного выводу советских войск из Афганистана.