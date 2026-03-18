Лунгин повторно подаст фильм про Лермонтова на питчинг в Фонд кино

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин сообщил, что будет второй раз подавать фильм о Михаиле Лермонтове на питчинг Фонда кино. Об этом режиссер рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.
«Ожидание финансирования дополнительного. Будем подаваться снова в Фонд кино и надеемся получить еще порцию денег», — сказал собеседник агентства.
2 февраля 2025 года Павел Лунгин сообщил, что планирует приступить к съемкам психологического триллера о последних четырех годах жизни писателя Михаила Лермонтова в конце того года.
О Павле Лунгине.
Лунгин получил широкую известность после выхода трагикомедии «Свадьба» (2000 год). Картина получила спецприз жюри Каннского фестиваля «За лучший актерский ансамбль», а также призы международного кинофестиваля в Тромсё (Норвегия) и российского кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг). Его картина «Бедные родственники» (2005 год) была удостоена главного приза кинофестиваля «Кинотавр». Драма «Остров» (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями «Золотой орел» и «Ника» в категориях «Лучший игровой фильм» и «Лучшая режиссерская работа». В мае 2019 года состоялась премьера фильма Лунгина «Братство», посвященного выводу советских войск из Афганистана.
Лунгин также является автором и соавтором сценариев большинства своих фильмов. В 2008 году он выпустил сборник «Такси-блюз и другие киносценарии». С 2010 по 2018 год он был президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».