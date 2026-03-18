Красноярские врачи рассказали, стоит ли бояться эпидемий чикунгуньи и Нипах

В преддверии сезона отпусков эпидемиологи Красноярской краевой клинической больницы Анна Демидова и Валерия Зибирова объяснили, насколько реальна угроза эпидемии экзотических инфекций.
С начала года федеральные СМИ сообщают о случаях завоза россиянами различных заболеваний из-за границы, в том числе чикунгунья (вспышка зарегистрирована в Китае) и Нипах (Индия). Однако специалисты успокаивают: риск эпидемий в России минимален.
Чикунгунья передается только через укусы комаров, которые обитают в Африке и Азии. В нашем климате переносчикам не выжить, поэтому регистрируются лишь единичные завозные случаи. Симптомы — высокая температура, сильные боли в суставах и сыпь. Летальность низкая — около 0,1%, тяжелые осложнения возможны только у пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Вирус Нипах действительно опасен: летальность разных штаммов достигает 40−75%. Но переносчики — плодовые летучие мыши, которые живут исключительно в тропиках. Вероятность появления инфекции в России крайне низкая.
Для тех, кто планирует отдых в Азии или Африке, эпидемиологи советуют соблюдать простые правила безопасности: мыть руки, обдавать фрукты и овощи кипятком, пить только бутилированную воду, избегать льда в напитках. Главный враг в тропиках — комары, поэтому важно носить закрытую одежду, использовать репелленты и москитные сетки. Также следует избегать попадает в рот воды из бассейнов и водоемов.
В краевой больнице разработан оперативный план действий на случай выявления особо опасных инфекций. Специалисты готовы к локализации очагов, но паниковать, по их словам, не стоит — климат и отсутствие переносчиков надежно защищают регион от эпидемий экзотических вирусов.
