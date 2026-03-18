Красноярские врачи рассказали, стоит ли бояться эпидемий чикунгуньи и Нипах

Чикунгунья передается только через укусы комаров, которые обитают в Африке и Азии. В нашем климате переносчикам не выжить, поэтому регистрируются лишь единичные завозные случаи. Симптомы — высокая температура, сильные боли в суставах и сыпь. Летальность низкая — около 0,1%, тяжелые осложнения возможны только у пожилых и людей с хроническими заболеваниями.