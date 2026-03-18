12 лет в родной гавани: Крым и Севастополь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 марта — значимая дата в современной истории России. В этот день в 2014 году Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации.
Решение было принято по итогам референдума, в котором приняли участие жители полуострова. События тех дней получили название «Крымская весна» и стали символом единства, исторической преемственности и стремления к общему будущему.
За прошедшие годы регион активно развивается: реализуются инфраструктурные проекты, обновляется социальная сфера, укрепляются экономические связи. 18 марта в России ежегодно отмечается как день воссоединения Крыма с Россией и сопровождается памятными и общественными мероприятиями.