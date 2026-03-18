Бобровский установил рекорд по матчам в НХЛ среди российских вратарей

Бобровский вышел на лед в стартовом составе на гостевую игру с «Ванкувером». Этот матч стал для россиянина 800-м в лиге. По этому показателю он обошел Николая Хабибулина, на счету которого 799 игр. Бобровский стал 18-м вратарем в истории НХЛ, достигшим отметки в 800 матчей. Рекордсменом по числу матчей в лиге является канадец Мартин Бродо (1 266).