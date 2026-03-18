Бобровский установил рекорд по матчам в НХЛ среди российских вратарей

ОТТАВА, 18 марта. /ТАСС/. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вышел на чистое первое место по числу матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских вратарей.
Бобровский вышел на лед в стартовом составе на гостевую игру с «Ванкувером». Этот матч стал для россиянина 800-м в лиге. По этому показателю он обошел Николая Хабибулина, на счету которого 799 игр. Бобровский стал 18-м вратарем в истории НХЛ, достигшим отметки в 800 матчей. Рекордсменом по числу матчей в лиге является канадец Мартин Бродо (1 266).
Бобровскому 37 лет, он выступает за «Флориду» с 2019 года. В составе команды он выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025). Также в НХЛ вратарь выступал за «Филадельфию» и «Коламбус». В составе сборной России Бобровский выиграл чемпионат мира 2014 года, а также серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.
Хабибулину 53 года, в НХЛ он выступал за «Виннипег», «Финикс», «Тампу», «Чикаго» и «Эдмонтон». Вместе с «Тампой» вратарь стал обладателем Кубка Стэнли в 2004 году. В 1992 году Хабибулин стал победителем Олимпийских игр в составе Объединенной команды, вместе со сборной России он выиграл бронзу Олимпиады 2002 года.
