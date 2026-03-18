Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комбриг ВСУ заставил обучавшихся в НАТО солдат ремонтировать квартиры

Командир 43-й отдельной артиллерийской бригады украинских войск привлекал солдат, обучавшихся в странах НАТО, к ремонту своих квартир.

Источник: Аргументы и факты

Командир 43-й отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины привлекал обучавшихся в странах Североатлантического альянса солдат к ремонту своих квартир, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В материале сказано, что по документам украинские военные находились на позициях в Сумском районе, но «орудия не перебрасывались из ППД, а личный состав занимался ремонтом квартир командира».

В частности, солдаты украинских войск ремонтировали квартиру дочери и бывшей жены командира в Черкассах, а также делали ремонт в квартире его сестры в Черкасской области. Кроме того, военные ремонтировали жильё самого командира под Киевом.

«Ремонты проводили в квартире дочери и бывшей жены Я. Лысенко в Черкассах, доме его сестры в Черкасской области, а также в квартире в Киевской области, которой пользуется сам “офицер”. Даже детская игровая площадка, которая должна служить детям военнослужащих, оказалась на участке Лысенко», — говорится в сообщении.

Командира 43-й отдельной артиллерийской бригады Лысенко задержали.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше