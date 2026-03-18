Командир 43-й отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины привлекал обучавшихся в странах Североатлантического альянса солдат к ремонту своих квартир, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что по документам украинские военные находились на позициях в Сумском районе, но «орудия не перебрасывались из ППД, а личный состав занимался ремонтом квартир командира».
В частности, солдаты украинских войск ремонтировали квартиру дочери и бывшей жены командира в Черкассах, а также делали ремонт в квартире его сестры в Черкасской области. Кроме того, военные ремонтировали жильё самого командира под Киевом.
«Ремонты проводили в квартире дочери и бывшей жены Я. Лысенко в Черкассах, доме его сестры в Черкасской области, а также в квартире в Киевской области, которой пользуется сам “офицер”. Даже детская игровая площадка, которая должна служить детям военнослужащих, оказалась на участке Лысенко», — говорится в сообщении.
Командира 43-й отдельной артиллерийской бригады Лысенко задержали.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.