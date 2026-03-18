Флеш: Киев хочет к 2027 году контролировать большую часть акватории Черного моря

Киев рассчитывает на новые технологии для усиления позиций в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

Одной из ключевых задач Киева на 2026−2027 годы является контроль над большей частью Черного моря. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш».

Советник утверждает, что пять лет назад такая цель могла бы показаться маловероятной, учитывая отсутствие у Украины мощного флота. По его словам, якобы с развитием технологий ситуация изменилась.

«Флеш» считает, что Украина якобы сможет удивить мир своими возможностями. Он добавил, что противники будут вынуждены остерегаться вывода своих кораблей в открытое море из-за угрозы со стороны ВСУ.

Ранее в Черном море российскими силами были уничтожены три украинских безэкипажных катера. По данным Министерства обороны РФ, ликвидация целей была осуществлена силами Черноморского флота.

Как сообщал KP.RU, российские системы противовоздушной обороны сбили 87 беспилотников ВСУ над различными регионами России. Из них 31 дрон был уничтожен над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем и 8 — над Крымом.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше