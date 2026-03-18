Одной из ключевых задач Киева на 2026−2027 годы является контроль над большей частью Черного моря. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш».
Советник утверждает, что пять лет назад такая цель могла бы показаться маловероятной, учитывая отсутствие у Украины мощного флота. По его словам, якобы с развитием технологий ситуация изменилась.
«Флеш» считает, что Украина якобы сможет удивить мир своими возможностями. Он добавил, что противники будут вынуждены остерегаться вывода своих кораблей в открытое море из-за угрозы со стороны ВСУ.
Ранее в Черном море российскими силами были уничтожены три украинских безэкипажных катера. По данным Министерства обороны РФ, ликвидация целей была осуществлена силами Черноморского флота.
Как сообщал KP.RU, российские системы противовоздушной обороны сбили 87 беспилотников ВСУ над различными регионами России. Из них 31 дрон был уничтожен над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем и 8 — над Крымом.