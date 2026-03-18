Депутат Немкин: растет число вредоносных сервисов для ускорения работы Telegram

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Число вредоносных приложений, которые маскируются под инструменты для ускорения работы мессенджера Telegram, в последние дни кратно выросло в российском сегменте интернета. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«В последние дни фиксируется рост числа вредоносных приложений, которые маскируются под инструменты для “ускорения” работы Telegram. Пользователям обещают повышение скорости загрузки и обход ограничений, однако в реальности такие программы не имеют никакого отношения к официальному клиенту и используются злоумышленниками для кражи данных», — сказал парламентарий.
Он отметил, что подобные приложения распространяются через сторонние сайты, неофициальные каталоги и ссылки в иностранных мессенджерах или социальных сетях. После установки, по его словам, приложения могут запрашивать избыточные разрешения, в частности, доступ к контактам, файлам, уведомлениям и смс-сообщениям. «Это позволяет атакующим перехватывать коды подтверждения, получать доступ к аккаунтам и собирать конфиденциальную информацию пользователя», — добавил Немкин.
Отдельную опасность, как заметил депутат, представляет то, что такие «ускорители» могут содержать встроенное вредоносное программное обеспечение, в результате работы которого устройство становится частью ботнета, используется для рассылки спама или дальнейшего распространения вредоносных ссылок, а в ряде случаев фиксируются попытки кражи платежных данных и доступа к банковским приложениям.
«Чтобы минимизировать риски, пользователям стоит устанавливать приложения только из проверенных источников, внимательно относиться к запрашиваемым разрешениям и не переходить по подозрительным ссылкам. При малейших сомнениях лучше отказаться от установки и дополнительно проверить информацию — это простое правило позволяет избежать серьезных последствий, включая потерю доступа к аккаунтам и утечку персональных данных», — заключил он.