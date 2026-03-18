Сафонов: ПСЖ доминировал в ответной игре с «Челси» в Лиге чемпионов

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» с первых минут ответной встречи ⅛ финала Лиги чемпионов против английского «Челси» показали свой настрой и доминировали на протяжении всей игры. Такое мнение высказал российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ на выезде обыграл «Челси» со счетом 3:0, в первой игре парижане одержали домашнюю победу со счетом 5:2. Ворота ПСЖ в обеих играх защищал Сафонов.
«Это было хорошее выступление. Безусловно, с первых минут мы показали, что стремимся к победе и приехали только за этим результатом, — сказал Сафонов. — Мы играли хорошо и доминировали, наш соперник создал несколько моментов, но в целом игра была довольно спокойной».
В четвертьфинале ПСЖ сыграет с победителем противостояния между английским «Ливерпулем» и турецким «Галатасараем». В первом матче в Стамбуле хозяева одержали победу со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 18 марта. Первый четвертьфинальный матч пройдет 7 или 8 апреля, ответный — 14 или 15 апреля.
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале предыдущего турнира французская команда со счетом 5:0 разгромила итальянский «Интер».