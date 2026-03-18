С тюменского курорта взыскали 105 тысяч рублей за травму омского ребенка

Пятилетняя малышка из Омска поскользнулась в зоне ответственности тюменской организации «Термальный курорт», и получила значительную травму головы.

Источник: Комсомольская правда

Суд постановил взыскать с тюменской компании «Термальный курорт» в пользу несовершеннолетней омички 105 тысяч рублей. Пятилетняя девочка получила травму головы во время отдыха на территории организации.

Неприятность произошла 18 марта 2025 года. Омичка отдыхала с 5-летней дочерью на термальном курорте, расположенном в городе Тюмень. При выходе из зоны детского туалета малышка поскользнулась и получила серьезную травму головы — у нее образовалась рвано-ушибленная рана затылочной части. До подачи искового заявления мама пострадавшей направляла претензию к владельцу курорта — ООО «Термальный курорт», однако она осталась без удовлетворения.

К делу подключились сотрудники прокуратуры Ленинского округа, которые сумели доказать в суде наличие недостатков в организации безопасной эксплуатации термального курорта. По итогу суд принял сторону омички и постановил взыскать с ООО «Термальный курорт» в пользу несовершеннолетней 105 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.

