С тюменского курорта взыскали 105 тысяч рублей за травму омского ребенка

Неприятность произошла 18 марта 2025 года. Омичка отдыхала с 5-летней дочерью на термальном курорте, расположенном в городе Тюмень. При выходе из зоны детского туалета малышка поскользнулась и получила серьезную травму головы — у нее образовалась рвано-ушибленная рана затылочной части. До подачи искового заявления мама пострадавшей направляла претензию к владельцу курорта — ООО «Термальный курорт», однако она осталась без удовлетворения.