В Мособлдуме рассказали, какие штрафы грозят пользователям электросамокатов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Нарушение правил управления средствами индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, грозит их пользователям штрафами. В частности, за езду вдвоем или превышение скорости штраф составит 800 рублей, за непредоставление преимущества пешеходу — от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.
«Управление электросамокатами требует высокой ответственности. За нарушения правил предусмотрены штрафы. Так, за езду на электросамокате с превышением скорости, выезд в место, где запрещено ездить, а также за езду вдвоем — 800 рублей, за создание помех движению или выезд на проезжую часть — 1 000 рублей, за пьяную езду — от 1 000 до 1 500 рублей, за причинение вреда здоровью человека лёгкой или средней тяжести по неосторожности — от 1 000 до 1 500 рублей, за непредоставление преимущества пешеходу — 1 500 — 2 500 рублей», — сказал Коркин.
Он добавил, что к средствам индивидуальной мобильности относятся устройства, масса которых не превышает 35 км, а мощность двигателя — 0,25 киловатта. Для управления таким электросамокатом не требуется показывать документы или иметь права категории «М», также не нужно СТС.
Депутат напомнил, что для управления электросамокатами существуют возрастные ограничения. Детям до 7 лет разрешается кататься на тротуарах, пешеходных и велопешеходных дорожках при обязательном сопровождении взрослых, ребятам от 7 до 14 лет кататься можно там же, только сопровождение взрослых не требуется. Подростки от 14 лет имеют те же права, что и взрослые.
В настоящее время кикшеринговые сервисы готовятся в запуску сезона проката электросамокатов — на ряде улиц Москвы уже можно встретить десятки устройств, однако пока аренда недоступна. При этом, как убедились корреспонденты ТАСС, в некоторых округах Подмосковья — в частности, в Химках, Подольске и Жуковском, пользователи уже берут в прокат средства индивидуальной мобильности.