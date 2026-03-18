В Мособлдуме рассказали, какие штрафы грозят пользователям электросамокатов

«Управление электросамокатами требует высокой ответственности. За нарушения правил предусмотрены штрафы. Так, за езду на электросамокате с превышением скорости, выезд в место, где запрещено ездить, а также за езду вдвоем — 800 рублей, за создание помех движению или выезд на проезжую часть — 1 000 рублей, за пьяную езду — от 1 000 до 1 500 рублей, за причинение вреда здоровью человека лёгкой или средней тяжести по неосторожности — от 1 000 до 1 500 рублей, за непредоставление преимущества пешеходу — 1 500 — 2 500 рублей», — сказал Коркин.