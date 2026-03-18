От +3 до +14 и туман: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 18 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 18 марта будет облачной, местами по области ожидаются дожди и туманы. Подробный прогноз на среду узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 18 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем существенных осадков не предвидится, однако в первой половине дня возможен туман. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 5−10 м/с. В ночь на 19 марта характер погоды сохранится: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер восточной четверти усилится до 7−12 м/с.
В Ростовской области в среду синоптики также прогнозируют облачность с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, а в отдельных районах в первой половине дня ожидается туман. Ветер восточной четверти сохранится на уровне 5−10 м/с. В ночь на четверг будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя, а утром в отдельных районах снова появится туман.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 18 марта в Ростове-на-Дону температура воздуха прогреется до +12 — +14 градусов тепла. В ночь на 19 марта столбики термометров опустятся до +3 — +5 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха составит от +6 до +11 градусов тепла, а по южным районам возможно потепление до +15 градусов. В ночь на четверг ожидается от 0 до +5 градусов, при прояснениях возможно похолодание до −3.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
