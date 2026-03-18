Народные приметы на 19 марта: чего нельзя делать на Константиновы круги?

19 марта христиане вспоминают равноапостольных Константина и Елену, в народном календаре — Константиновы круги. В старину с этим днем было связано немало запретов, нарушение которых якобы могло обернуться денежными потерями и проблемами со здоровьем. Расскажем, какие правила соблюдали наши предки 19 марта, чтобы не остаться с пустым кошельком и не заработать себе болячки.
Народные приметы на 19 марта: что нельзя делать.
Константиновы круги — день, когда было принято притаптывать снег вокруг колодцев. Этот своеобразный ритуал должен был защитить чистую колодезную воду от попадания талых вод. Неудивительно, что многие приметы этой даты так или иначе связаны с водой.
19 марта, согласно старинным поверьям, нельзя допивать воду или чай за ребенком. Якобы из-за этого он начнет часто хворать.
Запрещается лить воду зря, иначе урожай этим летом погибнет от засухи.
Не стоит смотреть в колодец вечером — нечисть утащит.
Если ждете гостей, приготовьте для них отдельные кружки. Если визитеры попьют из хозяйских чашек, переругаются и станут врагами. Во всяком случае, так говорили наши предки.
Также в этот день не стоит сплетничать. Тот, кто привык обсуждать людей за спиной и сочинять о них всякие небылицы, вскоре сам пострадает от чужих языков.
Женщинам не следует откровенничать с матерями своих мужей. Доверительный разговор со свекровью вскоре станет достоянием всей округи. Из-за этого и отношения в семье испортятся.
Если девушка недавно вышла замуж, на Констаниновы круги ей нельзя являться перед супругом с распущенными волосами. В давние времена бытовало мнение, что из-за этого любимый будет ей изменять.
Не разрешается стричься и делать маникюр. Тому, кто нарушит запрет, в давние времена сулили многие потери, в том числе и финансовые.
Народные приметы на 19 марта: что можно делать.
Наряду с притаптыванием снега у колодцев были на Руси и другие традиции, связанные с 19 марта. Так, обязательным было посещение бани. Пар, как говорили наши предки, лечит и тело, и душу.
Правда, завершить банные процедуры люди старались до заката. Якобы в темное время суток там хозяйничает Банник. Этот дух представляет серьезную опасность для людей — может не только напугать, но и кипятком облить, предупреждали старцы.
Целебной на Константиновы круги считалась вода из колодца. Нужно было использовать ее для умывания. Считалось, что она подарит молодость и красоту.
День подходит для любой работы и помощи ближним. Можно затеять уборку, но воду лучше расходовать экономно, не лить попусту.
Также 19 марта на Руси было принято поминать ушедших в мир иной. Говорить о них дурное строго-настрого запрещалось. Люди ходили на кладбища, зажигали свечи и читали молитвы. Дома могли накрыть скромный поминальный стол, на котором обязательно присутствовал кисель.
Сон в ночь на 19 марта может оказаться вещим. Важно запомнить все его детали, особенно фразы, произнесенные вашими предками. Чем более ярким будет ночное видение, тем больше вероятность того, что он воплотится в реальность. Если же это будет кошмар, сразу после пробуждения подойдите к окну и произнесите в открытую форточку: «Куда ночь, туда и сон». Тогда ничего плохого не случится. Во всяком случае, в это верили на Руси.
Народные приметы о погоде на 19 марта.
Морозный день 19 марта в давние времена считался предвестником жаркого лета, а вот весна окончательно вступит в свои права лишь через сорок дней.
Снег с дождем в этот день указывают на то, что в июне, июле и августе будет много дождей, но много и грибов в лесах.
Если на улице солнечно, летняя погода установится уже в конце апреля, а в мае снова подморозит.
Именинники 19 марта.
В этот день именины отмечают Аркадий, Константин, Максим, Михей, Федор и Юлиан.