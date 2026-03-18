Народные приметы на 19 марта: чего нельзя делать на Константиновы круги?

Сон в ночь на 19 марта может оказаться вещим. Важно запомнить все его детали, особенно фразы, произнесенные вашими предками. Чем более ярким будет ночное видение, тем больше вероятность того, что он воплотится в реальность. Если же это будет кошмар, сразу после пробуждения подойдите к окну и произнесите в открытую форточку: «Куда ночь, туда и сон». Тогда ничего плохого не случится. Во всяком случае, в это верили на Руси.