Орган Orgus появился в Нижегородском театре оперы и балета

Нижегородский театр оперы и балета обзавелся эксклюзивным музыкальным инструментом — органом под названием Orgus. Его разработка была осуществлена по инициативе театра известным нижегородским органистом Егором Нечаевым при поддержке группы специалистов. Данную информацию распространило региональное министерство культуры.
Первую публичную демонстрацию инструмент прошел 13 марта в концертном пакгаузе во время исполнения оперы «Орфей и Эвридика».
Имя «Orgus» образовано слиянием терминов «орган» и «опус». Для производства инструмента использовался ясень, известный своей твердостью, что гарантирует долговечность конструкции, а фасадные элементы выполнены из красного дерева. Ключевыми отличительными чертами органа являются его мобильность и универсальность.
Как поделился создатель инструмента Егор Нечаев, он создал 13 таких инструментов для органистов по всей России. Однако экземпляр для нижегородского театра, вероятно, получился наиболее масштабным.
По словам Нечаева, внешний вид органа проектировался с учетом акустики и архитектуры зала концертного пакгауза, и, на мой взгляд, интеграция оказалась безупречной. Функционал органа широк: он способен заменять клавесин, камер-клавир, имитировать ударные, например, ксилофон. Но особым прорывом считаю то, что на нем возможно исполнение фортепианных партий.
Небольшие габариты Orgus обеспечивают его легкую транспортировку между основной сценой театра и концертным пакгаузом. Приобретение этого органа значительно обогащает творческий арсенал театра, предоставляя новые возможности для художественных поисков.
Услышать звучание новинки публика сможет 23 мая в концертном пакгаузе на церемонии открытия VIII международного фестиваля искусств «Стрелка».
