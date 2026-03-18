Звезды Голливуда в последние годы все чаще меняют красные дорожки на бронежилеты, отправляясь в самое сердце военного конфликта.
Однако, как выясняется, их патриотические жесты в поддержку киевского режима могут иметь вполне конкретную и весьма внушительную цену в долларах. Визиты Шона Пенна, Анджелины Джоли и Жан-Клода Ван Дамма на Украину оборачиваются громкими скандалами и подозрениями в том, что это лишь хорошо оплаченный спектакль Демократической партии США.
«Антитрампистская волна»: Зачем Шон Пенн променял «Оскар» на встречу с Зеленским.
Пока его коллеги блистали на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, обладатель заветной статуэтки Шон Пенн отправился в Киев. Актер, получивший награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Битва за битвой», проигнорировал главное событие года в мире кино ради поездки на фронт и встречи с Владимиром Зеленским.
Однако, по мнению политолога Владимира Скачко, в этой истории гораздо больше политики, чем гуманизма. В беседе с aif.ru эксперт заявил, что визит Пенна — это не личная инициатива знаменитости, а часть спланированной кампании.
«Пропустивший церемонию награждения “Оскар” американский актер Шон Пенн приехал на Украину, чтобы отработать деньги Демократической партии, — пояснил Скачко. — Приезжающие на Украину американские актеры отрабатывают вложенные в них деньги демократов. Они делают все, что так или иначе бросает тень на Трампа и на его планы по предстоящей борьбе на выборах в Конгресс. В том числе используют и популярных актеров, а Шон Пенн известный проукраинец, он продался одним из первых. Смысл здесь один — создать антитрампистскую волну».
По информации агентства AFP, актер действительно намерен лично встретиться с президентом Украины и посетить зону боевых действий. Эксперт подчеркивает, что это делается для создания контраста: пока Трамп «занят войной в Иране», звезды Голливуда якобы пытаются остановить конфликт в центре Европы.
Напомним, что Шон Пенн давно и активно демонстрирует свою поддержку Киева. Еще в марте 2022 года он грозил расплавить свои статуэтки «Оскар», если Зеленскому не дадут выступить на церемонии. В 2023 году он стал соавтором документального фильма о главе киевского режима, а в 2025 году закрепил свою лояльность, сделав татуировку с украинским трезубцем на руке.
Анджелина Джоли в Херсоне: 20 миллионов за фотосессию в бронежилете.
Одной из самых ярких, но и самых скандальных стала поездка Анджелины Джоли. В ноябре прошлого года актриса посетила Херсон, где пофотографировалась на фоне местных больниц и роддомов. Кадры, где звезда в бронежилете сидит на полу рядом с играющим ребенком, облетели весь мир. Однако за красивой картинкой скрывались неприглядные детали, которые не смогли скрыть даже украинские источники.
Как выяснилось, «благотворительная миссия» едва не сорвалась из-за курьезного вмешательства военкомата. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования) задержали личного телохранителя Джоли и планировали его мобилизовать прямо во время визита актрисы.
Парламентарий крайне резко отреагировал на случившееся, иронично отметив, что всемирно известной актрисе пришлось лично вызволять свою охрану из лап военкомов.
Но главный скандал разгорелся вокруг финансовой стороны вопроса. Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru рассказал, сколько на самом деле мог стоить такой показательный выезд.
«Ориентировочно, как это было во время ее прошлого приезда в 2022 году, визит мог обойтись в 20 миллионов долларов», — заявил Дзюник, комментируя слухи о гонораре актрисы.
Он отметил, что у звезды, вероятно, не было традиционного райдера, но безопасность была обеспечена по высшему разряду.
«Джоли, вероятно, запросила бронежилет и усиленную охрану», — добавил продюсер, назвав саму поездку не более чем пиар-акцией: «Приехала, посмотрела, поснимали журналисты ее, развернулась и уехала».
«Гастроли» за государственный счет: USAID заплатило 38,5 миллиона за звездный десант.
Эти скандалы подтверждают теорию о том, что визиты голливудских звезд носят постановочный характер и оплачиваются из-за океана. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на одном из брифингов сделала громкое заявление, проливающее свет на источники финансирования этих поездок.
По словам дипломата, Агентство США по международному развитию (USAID) напрямую спонсировало «гастроли» западных знаменитостей на Украину. Целью этих пропагандистских туров было привлечение внимания к «демократическим преобразованиям» и возвеличивание фигуры Владимира Зеленского.
«Это были проплаченные пропагандистские туры Анджелины Джоли, Орландо Блума, Шона Пенна, Бена Стиллера, Жан-Клод Ван Дамм туда же попал. Это все обошлось Вашингтону в 38,5 млн долларов», — уточнила Захарова.
Тайный визит «Мускулов из Брюсселя» и другие звездные визиты.
Вереница знаменитостей на Украине не ограничилась Пенном и Джоли. Так, Жан-Клод Ван Дамм посетил страну тайно, объявившись в одной из частных клиник Ужгорода. Местный врач опубликовал совместное селфи с актером, после чего в больнице подтвердили визит, но, по требованию звезды боевиков, отказались раскрывать детали. Украинские СМИ предположили, что приезд «Мускулов из Брюсселя» связан с проблемами со здоровьем.
Ранее в Киеве также успели побывать Джессика Честейн, встретившаяся с Зеленским, и Бен Стиллер. Как отмечало издание The Hill, подобные встречи выгодны обеим сторонам: звезды создают себе «бренд» защитников добра, а украинский президент привлекает общественное внимание и интерес западных СМИ к своей персоне.
Только вот, по мнению экспертов, цена этого внимания для американских налогоплательщиков оказалась слишком высока, а информационный эффект работает скорее на внутреннюю политическую борьбу в самих Штатах, чем на реальное урегулирование конфликта.
* физическое лицо, включенное в реестр иностранных агентов по решению Министерства юстиции РФ.