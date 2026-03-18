Разведрота ВСУ потеряла боеспособность после удара в Сумской области

Разведывательная рота 47-й отдельной механизированной бригады украинских войск потеряла боеспособность в результате огневого поражения на сумском участке.

Источник: Аргументы и факты

Разведывательная рота 47-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины потеряла боеспособность в результате огневого поражения на сумском направлении, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Удар был нанесён в районе Храповщины.

«Анализ некрологов показал, что в районе Храповщины в результате нашего огневого поражения утратила боеспособность разведрота 47 омбр ВСУ. Подразделение было укомплектовано идейными неонацистами, многие из которых участвовали в боевых действиях ещё до начала СВО», — говорится в сообщении.

Выжил лишь один украинский военнослужащий, он находится в госпитале в Сумах.

«Родственники ВСУшников жалуются, что тела разведчиков 47 омбр невозможно эвакуировать, а информация об уничтожении националистов получена от единственного выжившего, который находится в госпитале в Сумах», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

