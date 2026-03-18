«Мой заочный учитель»: шахматист Карпов рассказал, с кем бы хотел сыграть

Многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, что хотел бы сыграть партию с кубинским шахматистом Хосе Раулем Капабланкой. Об этом депутат Госдумы заявил в интервью KP.RU.
«Назвали всех, кого бы я назвал первым. И Капабланка — мой заочный учитель. Хосе Рауль. С ним я бы с удовольствием сыграл. Прекрасный был шахматист», — ответил он на соответствующий вопрос.
Карпов добавил, что сейчас добавил бы в список лучших шахматистов всех времен норвежца Магнуса Карлсена. Он уточнил, что достижения Карлсена впечатляют.
Международный гроссмейстер подтвердил, что считает Карлсена выдающейся фигурой в современном шахматном мире. Он отметил, что играл с ним в быстрые шахматы, когда тот еще не был чемпионом мира.
Ранее KP.RU сообщал, что девятилетний россиянин Роман Шогджиев стал самым молодым в мире игроком, удостоившимся звания международного мастера по шахматам. Он стал одним из немногих, кто до десяти лет смог набрать более 2300 очков по системе Эло.