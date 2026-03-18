«Случайно стал чемпионом»: гроссмейстер Карпов рассказал о помолодевших шахматах

Международный гроссмейстер Анатолий Карпов поделился мнением о том, как помолодели шахматы. В интервью журналист KP.RU напомнил, что Карпов в 23 года стал одним из самых молодых чемпионов мира.
Сейчас же индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш стал чемпионом в 18 лет.
«Нет, во-первых, индийский шахматист [Гукеш] случайно стал чемпионом, потому что он не должен был выиграть матч у китайца [Дин Лижэня] Если в целом говорить о ситуации, как стал Гукеш чемпионом мира, то это результат серьезной государственной программы в Индии для шахмат», — сказал депутат Госдумы.
По словам Карпова, индийские власти помогали шахматистам, что позволило добиться больших успехов на международной арене. Он добавил, что в Европе даже возникло предложение ограничить количество спортсменов из Индии на одном турнире.
