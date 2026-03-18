«Живая история»: в год 75-летия Назаровского разреза горняки преодолели значимый рубеж добычи угля

Назаровский угольный разрез, входящий в состав АО «СУЭК-Красноярск», в год празднования 75-летия достиг значимых производственных показателей.
За три четверти века горняки добыли около 500 млн тонн угля, а объем вскрышных пород, перемещенных в отвалы, достиг 1 млрд кубометров. Эти цифры наглядно демонстрируют масштаб работы одного из старейших угледобывающих предприятий Канско-Ачинского бассейна, введенного в эксплуатацию в конце 1951 года.
«Для Назаровского разреза достижение таких объемов — это, в первую очередь, живая история, в которой за каждой цифрой стоят люди, их судьбы и трудовые династии, — отмечает управляющий филиалом АО “СУЭК-Красноярск” “Разрез Назаровский” Виктор Губанов. — Это путь, пройденный предприятием от основания до наших дней. Особенно ценно, что юбилейный год совпал с таким достижением: отныне 75-летие разреза и 1 миллиард кубометров вскрышных пород неразрывно связаны. Искренне благодарен каждому, кто своим трудом вписал эту страницу в нашу общую летопись!».
Вскрышные работы на Назаровском разрезе исторически занимают центральное место, здесь применяются сразу четыре вида вскрыши: транспортно-отвальная, бестранспортная, железнодорожная и автомобильная.
Миллиард кубометров перемещенной породы — это колоссальная цифра, которая сложена из работы нескольких поколений горняков и самых разных механизмов. Сегодня на разрезе задействовано три шагающих экскаватора ЭШ-20/90 и ЭШ-15/90. К слову, первые цифры в названии драглайнов обозначают объем ковша, вторые — длину стрелы. Эти машины трудятся на нижних уступах, перемещая породу по бестранспортной технологии — перекидывая ее в выработанное пространство. Для отработки передовых уступов организована железнодорожная вскрыша. Здесь экскаваторы ЭКГ-10 грузят породу в думпкары — вагоны-самосвалы грузоподъемностью 105 тонн. Составы с породой вывозятся в отвалы, где их принимают и укладывают драглайны ЭШ-10/70.
Назаровский разрез во времена строительства КАТЭКа был опытным полигоном для освоения передовых технологий угледобычи и новой техники. В 1977 году здесь был введен в строй самый мощный в стране экскаватор — легендарный ЭШ-100/100 — гигант с объемом ковша в 100 кубометров. Он прослужил назаровцам более 15 лет и за это время переместил порядка 127 млн кубометров горной породы.
Сегодня предприятие известно другим уникальным исполином, который берет на себя наиболее сложный участок работы. Речь об единственном в России роторно-вскрышном комплексе SRs (K)-4000. Его технические характеристики поражают: общая масса сравнима с весом Эйфелевой башни и составляет 9 800 тонн, высота в самой верхней точке достигает 70 метров, — выше двадцатиэтажного дома, а длина всех составных частей комплекса приближается к полукилометру.
Этот гигант является главным инструментом для подготовки запасов угля к добыче: комплекс выполняет около 60% всего объема вскрыши, ежечасно перерабатывая тысячи кубометров породы. Машина буквально вгрызается в уступы высотой до 36 метров своим роторным колесом с ковшами объемом по 2 300 литров, а затем по конвейерной ленте отправляет горную массу в отвал. Обслуживает машину экипаж из 56 человек, и их работа приносит рекордные результаты. Например, в сентябре 2023 года комплекс впервые в своей истории переместил в отвалы более 1 млн 320 тыс. кубометров породы за месяц. Всего же за свою историю эта машина переместила уже свыше 200 млн тонн горной массы.
Назаровский разрез — градообразующее предприятие, которое тесно связано с жизнью города Назарово. Основной потребитель добываемого здесь угля — Назаровская ГРЭС, которая получает более 95% топлива и передает выработанную электроэнергию в единую энергосистему России. Пройдя путь от небольших штолен до современного высокомеханизированного предприятия, Назаровский разрез и сегодня продолжает удивлять масштабами. Огромные шагающие экскаваторы, железнодорожные составы с углём и уникальный роторный комплекс SRs (K)-4000, не имеющий аналогов в стране, ежедневно трудятся, чтобы обеспечить энергией дома и предприятия не только сибиряков, но и других регионов страны.