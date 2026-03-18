«Живая история»: в год 75-летия Назаровского разреза горняки преодолели значимый рубеж добычи угля

Этот гигант является главным инструментом для подготовки запасов угля к добыче: комплекс выполняет около 60% всего объема вскрыши, ежечасно перерабатывая тысячи кубометров породы. Машина буквально вгрызается в уступы высотой до 36 метров своим роторным колесом с ковшами объемом по 2 300 литров, а затем по конвейерной ленте отправляет горную массу в отвал. Обслуживает машину экипаж из 56 человек, и их работа приносит рекордные результаты. Например, в сентябре 2023 года комплекс впервые в своей истории переместил в отвалы более 1 млн 320 тыс. кубометров породы за месяц. Всего же за свою историю эта машина переместила уже свыше 200 млн тонн горной массы.