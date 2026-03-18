Доля нелегального табака в Ростовской области составила 16%

Донские депутаты предложили отдать регионам часть федеральных табачных акцизов.

Источник: Комсомольская правда

На сайте регионального Законодательного Собрания сообщили, что доля нелегальной продукции в обороте табака в Ростовской области снизилась почти до 16 процентов.

Комитет по экономической политике поддержал проект о передаче части табачных акцизов регионам. Из-за теневого рынка казна ежегодно теряет сотни миллиардов рублей, а дополнительные средства на местах помогут жестче пресекать нарушения.

— У нас в регионе этот объем за пять лет сократился вдвое, но цифра все еще большая. Перераспределение акцизов в нашу пользу даст ресурсы для борьбы. При этом в итоге вырастут доходы всех уровней бюджета, — разъяснил инициативу председатель профильного комитета Игорь Бураков.

Идею налоговых изменений уже одобрили профильные федеральные ведомства и Совет Федерации. Окончательный проект обращения в Госдуму донские парламентарии рассмотрят 18 марта.

